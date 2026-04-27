Училиштата и автобускиот сообраќај во северен Израел во прекин од утре поради ракетните напади на Хезболах - Oдлуката е донесена од страна на локалните совети на израелските населби како „неопходна мерка за заштита на учениците во услови на влошена безбедносна состојба“

Наставата во училиштата и автобускиот превоз во северниот дел на Израел ќе бидат прекинати од утре поради ракетните напади на Хезболах од Либан, објавија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Јавниот сервис КАН објави дека одлуката е донесена од страна на локалните совети на израелските населби како „неопходна мерка за заштита на учениците во услови на влошена безбедносна состојба“.

Засега не е јасно колку долго ќе остане во сила оваа одлука.

На 17 април беше прогласен десетдневен прекин на огнот меѓу Либан и Израел, иако Тел Авив го прекрши во повеќе наврати.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот изјави дека Либан и Израел се договориле за продолжување на прекинот на огнот за уште три недели.

Хезболах изврши серија напади со беспилотни летала насочени кон израелските војници во јужен Либан и северен Израел, повикувајќи се на честите израелски прекршувања на прекинот на огнот.

Повеќе од 2.500 луѓе се убиени, а над 1,6 милиони се раселени поради израелските напади низ Либан од 2 март, покажуваат официјалните податоци на либанските власти.