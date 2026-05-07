УНРВА: Размножувањето на глодачи и инфекции го изложува населението во Газа на висок ризик од болести

Размножувањето на глодачи, преполните засолништа и уништените санитарни системи го изложуваат населението на Газа на многу поголем ризик од болести, предупреди денес Агенцијата на ОН за палестински бегалци (УНРВА), јавува Анадолу.

„Населението во Газа е под многу поголем ризик од болести поради раселувањето, преполните шатори, недостигот на чиста вода и уништените санитарни системи“, соопшти УНРВА во објава на американската компанија за социјални медиуми Х.

Оттаму наведуваат дека во шаторите ноќе стаорците ги гризнуваат децата додека спијат.

„Сегашното размножување на глодачи и инфекции не е само здравствено прашање туку јасен знак за ранливоста на Газа и речиси целосниот колапс на нејзиниот здравствен систем“, изјави директорот за здравство на УНРВА, д-р Акихиро Сеита.

Агенцијата на ОН соопшти дека тесно соработува со Светската здравствена организација и локалните партнери за да го следи ширењето на кожните инфекции и другите ризици од болести во енклавата.

„Во Газа итно се потребни повеќе шатори, инсектициди и лекови“, додадоа оттаму.

Предупредувањето доаѓа во време на влошување на хуманитарната ситуација во Газа, која е под блокада на Израел, каде што недостигот на медицински материјали и влошените услови за живот придонесоа за ширење на болести.

Израелската војска уби повеќе од 72.600 Палестинци, главно жени и деца, а повреди над 172.000 во смртоносните напади врз Газа од октомври 2023 година, според податоците на Министерството за здравство во Газа.

И покрај прекинот на огнот што е на сила од минатиот октомври, Израел одбива да дозволи влез на договорените количини на хуманитарна помош во енклавата, каде што околу 2,4 милиони Палестинци, меѓу кои и 1,5 милиони раселени лица, се соочуваат со тешки хуманитарни услови.