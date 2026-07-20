- Маѓар ја објави својата поддршка откако истакнати личности од унгарските научни, културни и спортски заедници му пратија писмо на претседателот на Парламентот, Агнеш Форстхофер, предлагајќи ја Полгар за претседателка

Унгарскиот премиер ја поддржа шаховската велемајсторка Јудит Полгар за претседателка - Маѓар ја објави својата поддршка откако истакнати личности од унгарските научни, културни и спортски заедници му пратија писмо на претседателот на Парламентот, Агнеш Форстхофер, предлагајќи ја Полгар за претседателка

Унгарскиот премиер Петер Маѓар ја поддржа познатата шаховска велемајсторка Јудит Полгар како кандидатка за претседател, изјавувајќи вчера дека денес ќе се сретне со неа за да разговараат за оваа функција, јавува Анадолу.

Маѓар ја објави својата поддршка откако истакнати личности од унгарските научни, културни и спортски заедници му пратија писмо на претседателот на Парламентот, Агнеш Форстхофер, предлагајќи ја Полгар за претседателка.

„Нашата земја има потреба од единство, мир и претседател со кој секој Унгарец може да се гордее“, напиша Маѓар на американската платформа за социјални медиуми Х.

Маѓар изјави дека ќе ја праша Полгар дали е подготвена да „ѝ служи на земјата во нова улога“ сè до донесувањето на новиот устав на Унгарија.

Тој ја опиша Полгар како личност чии достигнувања заслужија почит дома и меѓународно, наведувајќи дека нејзиното признание е резултат на нејзиниот талент, напорна работа, истрајност и интегритет, а не на политички припадности.

Полгар, која низ светот се смета за најдобра шахистка во историјата, непрекинато беше на врвот на светската ранг-листа за жени во текот на 26 години, а исто така се најде меѓу десетте најдобри на целокупната глобална ранг-листа.

Таа е меѓународна велемајсторка и петкратна шампионка на Шаховската олимпијада.

Полгар, исто така, го има добиено унгарскиот Орден на свети Стефан, највисока државна награда во земјата, а неодамна беше избрана и за соработник на колеџот „Крајст“ при Универзитетот во Кембриџ.

Процесот на избор на нов претседател следува по уставниот амандман со кој се завршува мандатот на претседателот Тамаш Шуљок пред неговиот закажан завршеток.