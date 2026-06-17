- Амандманот го ограничува мандатот на премиерот на два мандата, спречувајќи го секое лице што веќе било на функцијата осум години да дојде повторно на таа позиција

Унгарија го ограничи мандатот на премиерот на осум години - Амандманот го ограничува мандатот на премиерот на два мандата, спречувајќи го секое лице што веќе било на функцијата осум години да дојде повторно на таа позиција

Унгарскиот Парламент усвои амандман со кој се ограничуваат мандатите на премиерот на осум години, блокирајќи го евентуалното враќање на поранешниот премиер Виктор Орбан, кој владееше 16 години, јавува Анадолу.

Парламентот го усвои 16. амандман на Основниот закон со 135 гласа „за“, 50 „против“ и шест „воздржани“, објави Владата преку соопштение.

Амандманот го ограничува мандатот на премиерот на два мандата, спречувајќи го секое лице што веќе било на функцијата осум години да дојде повторно на таа позиција.

Според регулативата, се сметаат сите мандати што ги отслужил премиер на или по 2 мај 1990 година.

„Политичката порака на одлуката е јасна: моќта на премиерот не може да биде временски неограничена“, се наведува во соопштението.

Партијата Тиса на премиерот Петер Маѓар го победи Орбан на парламентарните избори на 12 април, со што заврши 16-годишното владеење на Орбан.