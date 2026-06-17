Унгарија го ограничи мандатот на премиерот на осум години

İlayda Çakırtekin
17 Јуни 2026•Ажурирано: 17 Јуни 2026
Унгарскиот Парламент усвои амандман со кој се ограничуваат мандатите на премиерот на осум години, блокирајќи го евентуалното враќање на поранешниот премиер Виктор Орбан, кој владееше 16 години, јавува Анадолу.
Парламентот го усвои 16. амандман на Основниот закон со 135 гласа „за“, 50 „против“ и шест „воздржани“, објави Владата преку соопштение.
Амандманот го ограничува мандатот на премиерот на два мандата, спречувајќи го секое лице што веќе било на функцијата осум години да дојде повторно на таа позиција.
Според регулативата, се сметаат сите мандати што ги отслужил премиер на или по 2 мај 1990 година.
„Политичката порака на одлуката е јасна: моќта на премиерот не може да биде временски неограничена“, се наведува во соопштението.
Партијата Тиса на премиерот Петер Маѓар го победи Орбан на парламентарните избори на 12 април, со што заврши 16-годишното владеење на Орбан.