Ултраортодоксните Евреи упаднаа во домот на началникот на воената полиција во Јужен Израел

Ултраортодоксни еврејски демонстранти упаднаа во резиденцијата на началникот на израелската воена полиција доцна синоќа, во ек на зголемени тензии поради приведувањето на лица што го избегнуваат воениот рок, јавува Анадолу.

Според израелското воено радио, група демонстранти од Харедите упаднале во дворот на куќата на Јувал Јамин во јужниот град Ашкелон, протестирајќи против неодамнешните приведувања на ултраортодоксни мажи обвинети за избегнување на задолжителната воена служба.

Воен извор, кој побара да остане анонимен, изјави дека некои демонстранти се качиле преку оградата и влегле на имотот. Изворот додаде дека Јамин не бил дома за време на инцидентот, но неговата сопруга и децата биле внатре.

И покрај претходните сознанија за планираниот протест, полицијата не успеала да го спречи упадот, додаде изворот.

Израелскиот весник „Израел Хајом“ го опиша инцидентот како „сериозна ескалација“ од страна на ултраортодоксната заедница.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху преку објава на американската платформа за социјални медиуми Х го осуди инцидентот, повикувајќи на „решителна“ акција против инволвираните.

Министерот за одбрана Израел Кац, исто така, го осуди упадот, нарекувајќи го намерен упад извршен додека семејството на офицерот било во домот.

Во сличен развој на настани, стотици ултраортодоксни демонстранти протестираа на клучката „Голда Меир“ во Западен Ерусалим, обидувајќи се да ги блокираат патиштата и судирајќи се со израелската полиција, пренесува „Канал 12“.

Претходно истата вечер демонстрантите го блокираа и автопатот 4 во близина на влезот во Бнеи Брак, извикувајќи пароли меѓу кои и „Попрво би умреле отколку да се пријавиме“.

Исто така, тие истакнаа транспаренти на кои пишуваше „Секуларизмот е полош од смртта“, пишува израелскиот весник „Једиот Ахронот“.

Протестите се одржуваат откако израелската армија неделава продолжи со приведување на лицата што го избегнуваат воениот рок, по затишјето за време на војната со Иран. Полицијата прогласи дел од демонстрациите за незаконски и соопшти дека две лица се приведени.

Врховниот суд на Израел во јуни 2024 година пресуди дека Харедите мора да бидат регрутирани и наложи прекин на државното финансирање за верските институции чии студенти одбиваат да служат војска.

Ултраортодоксните Евреи сочинуваат приближно 13% од населението на Израел, кое брои околу 9,7 милиони жители. Тие не служат во војската, повикувајќи се на верска посветеност кон проучувањето на Тората.

Иако во израелскиот закон се бара сите граѓани над 18 години да служат војска, изземањето на Харедите предизвикува контроверзии со децении - дебата што стана уште поостра среде повеќекратните војни на Израел и зголемениот број воени жртви, при што секуларните партии бараат ултраортодоксните Евреи да го споделат тоа што тие го нарекуваат „товарот на војната“.