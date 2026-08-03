- Руското Министерство за одбрана тврди дека во нападите биле погодени три товарни брода во Црното Море кои превезувале воен товар, како и товарен брод во пристаништето Миколаив..

Украински беспилотни летала погодија логистички центар на „Вајлдберис“ во руската Владимирска област - Руското Министерство за одбрана тврди дека во нападите биле погодени три товарни брода во Црното Море кои превезувале воен товар, како и товарен брод во пристаништето Миколаив..

Украински напад со беспилотни летала во текот на ноќта предизвика пожар во логистички центар на компанијата „Вајлдберис“ во руската Владимирска област, соопшти денес најголемиот руски онлајн трговец, јавува Анадолу.

Компанијата „Вајлдберис и Рус“ (РВБ), која управува со интернет платформата, во соопштение наведе дека во нападот е повреден еден вработен.

По прогласувањето на тревога, вработените биле евакуирани од објектот, а пожарникарските екипи интервенирале при гаснење на пожарот.

„Логистичкиот центар во Владимирската област се запали како резултат на нападот. Луѓето се евакуирани. Пожарникарските екипи дејствуваат на местото на настанот. Според првичните информации, нема загинати“, се наведува во соопштението.

Од компанијата информираа дека логистичките операции се пренасочени, а приемот на нови пратки и обработката на нарачките се вршат преку други логистички центри.

Нападот е последен во низата напади со беспилотни летала врз логистички центри на „Вајлдберис“ во последните неколку недели.

Во меѓувреме, руското Министерство за одбрана соопшти дека неговите сили во текот на ноќта извршиле напади со беспилотни летала врз украинска транспортна инфраструктура што, според Москва, ја користи украинската армија.

Министерството тврди дека во нападите биле погодени три товарни брода во Црното Море кои превезувале воен товар, како и товарен брод во пристаништето Миколаив, за кој се наведува дека доставувал материјали за украинските вооружени сили.

Украина засега не ги коментираше руските тврдења, а нивна независна проверка е отежната поради тековниот вооружен конфликт.