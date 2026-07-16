- „Верувам дека само самит на лидери може да внесе нов импулс во мировниот процес“

Украинскиот министер Сибиха: Евентуалната средба меѓу Зеленски и Путин би можела да се одржи во Турција - „Верувам дека само самит на лидери може да внесе нов импулс во мировниот процес“

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха денес изјави дека евентуалните преговори меѓу украинскиот претседател Владимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин би можеле да се одржат во Турција, јавува Анадолу.

„Истакнуваме дека преговорите, особено евентуалната средба меѓу претседателот Зеленски и Путин, би можеле да се одржат во Турција“, изјави Сибиха на заедничката прес-конференција со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во Киев.

Сибиха рече дека директните преговори на највисоко ниво би можеле да помогнат во унапредувањето на напорите за ставање крај на војната.

„Верувам дека само самит на лидери може да внесе нов импулс во мировниот процес“, рече тој.

„Како Украина, ние сме подготвени за прекин на огнот“, додаде украинскиот министер.