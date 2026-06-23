- „Секој ваков ден и секој руски напад докажува дека притисокот врз агресорот во врска со оваа војна е недоволен...“

Украина соопшти дека три лица загинале, а над 20 се повредени во руски ракетен напад - „Секој ваков ден и секој руски напад докажува дека притисокот врз агресорот во врска со оваа војна е недоволен...“

Украина денес соопшти дека најмалку три лица загинале, а 23 се повредени во рускиот ракетен напад врз градот Кривиј Рог во украинскиот регион Дњепропетровск, пренесува Анадолу.

Во соопштението на Телеграм гувернерот на Дњепропетровск, Олександр Ханжа, рече дека во нападот е оштетена индустриската инфраструктура во градот, но не даде дополнителни детали за објектите или инфраструктурата што биле цел на нападот.

Ханжа истакна дека едно лице загинало, а три се повредени, но подоцна ги обнови овие бројки на тројца загинати и 23 повредени.

„Една жена е во исклучително сериозна состојба“, додаде Ханжа, додека Олександр Вилкул, началник на Воената администрација на градот Кривиј Рог, рече дека се завршени операциите за гаснење на пожарите на местото на нападот.

Во објавата на американската компанија за социјални медиуми X, украинскиот претседател Владимир Зеленски рече дека три лица се во сериозна состојба и дека сè уште се во тек акции за справување со последиците од нападот.

„Секој ваков ден и секој руски напад докажува дека притисокот врз агресорот во врска со оваа војна е недоволен. Тие, исто така, докажуваат дека секое одложување во спроведувањето на договорите за противвоздушна одбрана, секое одложување на испораките потребни за заштита на Украина и Украинците, чини животи“, рече Зеленски.

Тој продолжи да ја обвинува Русија дека не презема никаков „вистински чекор“ кон прекинување на тековната војна и повика на натамошен притисок врз Москва „за да се смени ситуацијата на подобро“.

Претходно Воздухопловните сили на Украина соопштија дека воздушната одбрана на земјата соборила 118 од 135 беспилотни летала лансирани од Русија во текот на ноќта.

Во меѓувреме, руското Министерство за одбрана соопшти дека неговите сили оштетиле објекти за гориво, енергетска и транспортна инфраструктура на Украина, складишта за гориво што ги користи украинската војска, како и производствени капацитети и места за складирање на беспилотни летала со долг дострел, меѓу другите цели, во текот на изминатиот ден.