Турски невладини организации им донесоа радост на албино децата во Танзанија

Во рамки на хуманитарна програма, турски невладини организации кои престојуваа во Танзанија им приредија празнична радост на албино децата, кои често се соочуваат со дискриминација поради својот изглед, јавува Анадолу.

Со поддршка на турската фондација „Ѓумуш Хилал“ и донации од хуманитарци од Турција, во градот Танга беа изградени две училници во сиропиталиште каде што престојуваат албино деца.

Во домот живеат околу 130 деца, а турските организации редовно го посетуваат и обезбедуваат помош. Поради чувствителноста на нивната кожа на сонце, на децата најчесто им се донираат капи, креми за сончање и очила за сонце, но и облека, играчки, училишен прибор и храна.

Во пресрет на Бајрам, здружението Здружението за деца „Ијилихане“ им подели облека на децата, а волонтерите помогнаа и во делење храна во сиропиталиштето.

Домот го посетија и претставници на Турската фондација „Дијанет“, кои доставија курбанско месо за децата.

Албино децата во одредени делови на Танзанија се изложени на сериозна дискриминација и насилство поради суеверија и верувања поврзани со нивниот изглед.

Поради закани и опасности, многу од нив живеат под заштита на државата.