- Средбата во Аман ќе биде посветена на зачувување на историскиот и правниот статус на Ерусалим, напорите за прекин на огнот во Газа и случувањата на окупираните палестински територии

Турскиот министер за надворешни работи ќе учествува на министерскиот состанок за Ерусалим во Јордан - Средбата во Аман ќе биде посветена на зачувување на историскиот и правниот статус на Ерусалим, напорите за прекин на огнот во Газа и случувањата на окупираните палестински територии

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан утре ќе учествува на министерскиот состанок за Ерусалим во главниот град на Јордан, Аман, на кој ќе се разговара за статусот на градот, состојбата на окупираните палестински територии и напорите за унапредување на решението за две држави, соопштија извори од турското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

Според изворите, домаќин на состанокот ќе биде јорданскиот вицепремиер и министер за надворешни работи Ајман Сафади.

Се очекува да присуствуваат високи претставници од Турција, Јордан, Палестина, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија, Катар, Индонезија, Бахреин, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалија и Малезија, како и генералниот секретар на Арапската лига.

Учесниците се очекува да разговараат за зачувување на историскиот и правниот статус на светите места во Ерусалим, случувањата во окупираниот Источен Ерусалим и Западниот Брег, дејствата на Израел што се сметаат за спротивни на меѓународното право, процесот на прекин на огнот во Газа, најновите случувања поврзани со палестинското прашање и меѓународните напори за спроведување на решението со две држави.

Според изворите, Фидан се очекува да го истакне верското, историското и културното значење на Ерусалим за муслиманите и да нагласи дека зачувувањето на историскиот и правниот статус на градот е заедничка одговорност на меѓународната заедница.

Тој, исто така, се очекува да изрази загриженост поради израелските дејства насочени кон промена на историскиот и правниот статус на џамијата „Ал-Акса“, тероризмот на окупаторите и провокативните дејства, како и прекршувањата насочени кон христијанските свети места и институции во Ерусалим.

Фидан се очекува да повтори дека преместувањето на амбасадите во Ерусалим претставува кршење на меѓународното право и релевантните резолуции на ОН, го поткопува меѓународно признатиот статус на градот и ги нарушува изгледите за решение за две држави.

Изворите наведоа дека тој, исто така, се очекува да изрази длабока загриженост поради политиките насочени кон промена на демографскиот состав на Источен Ерусалим, вклучително и присилното раселување на Палестинците и уривањето на домовите, предупредувајќи на зголемување на политиките на фактичка анексија и тероризмот на окупаторите на окупираниот Западен Брег.

Турскиот министер за надворешни работи, исто така, се очекува да повика на конкретни меѓународни мерки против израелските прекршувања на меѓународното право и да ја нагласи важноста од ставање крај на неказнивоста за таквите дејства.

Во врска со Газа, Фидан се очекува да каже дека Турција дала конструктивен придонес во спроведувањето на Мировниот план за Газа и да изрази надеж дека процесот ќе донесе позитивни резултати и за Западниот Брег и Источен Ерусалим.

Исто така, се очекува тој да ги осуди продолжените напади на Владата на Бенјамин Нетанјаху врз Газа и покрај договорената рамка за спроведување на Мировниот план за Газа, како и да повика на зголемен меѓународен дипломатски притисок врз израелската Влада.