- Втор ден САД спроведуваат напади врз Иран откако Техеран ги нападна бродовите што транзитираат низ Ормускиот Теснец, стратегиски воден пат за глобалното снабдување со енергенти

Тројца припадници на ИРГЦ се убиени во американските напади врз иранската покраина Хузестан - Втор ден САД спроведуваат напади врз Иран откако Техеран ги нападна бродовите што транзитираат низ Ормускиот Теснец, стратегиски воден пат за глобалното снабдување со енергенти

Тројца припадници на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) се убиени во американските воздушни напади врз иранската југозападна покраина Хузестан денес, објави државната новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на соопштение од Одделот за односи со јавноста и информирање на ИРГЦ во Хузестан, ИРНА наведе дека тројцата припадници се убиени во нападите што рано утринава се извршени врз делови од покраината.

Втор ден САД спроведуваат напади врз Иран откако Техеран ги нападна бродовите што транзитираат низ Ормускиот Теснец, стратегиски воден пат за глобалното снабдување со енергенти.

Иран инсистира бродовите да се координираат со неговите власти пред транзитот низ теснецот и се спротивстави на минување низ која било друга маршрута освен онаа што ја имаат определено.

Иран и САД на 17 јуни постигнаа рамковен договор со посредство на Пакистан, со кој требаше да се стави крај на воениот конфликт и да се отвори пат кон траен мир.

Сепак, вчера американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека договорот е „завршена приказна“, со што практично предизвика нов бран на воена конфронтација.