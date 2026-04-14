Тројца Палестинци убиени од оган на израелската армија во Газа, билансот надмина 72.300 - И покрај прекинот на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година, израелските сили продолжија да го прекршуваат договорот

Министерството за здравство во Газа денес соопшти дека тројца Палестинци се убиени од оган на израелската армија во изминатите 24 часа, што претставува ново прекршување на кревкиот прекин на огнот што е на сила од октомври минатата година, јавува Анадолу.

Во дневниот извештај Министерството наведе дека болниците примиле тројца загинати и 11 повредени лица, без да даде детали за околностите во кои настрадале.

Министерството соопшти дека новите смртни случаи ја зголемиле бројката на загинати од 8 октомври 2023 година на 72.336 лица, а 172.213 се повредени.

И покрај прекинот на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година, израелските сили продолжија да го прекршуваат договорот со гранатирање, пукање и упади, се вели во соопштението на владината Канцеларија за медиуми во Газа.

Најмалку 757 лица се убиени, а 2.111 се повредени од воспоставувањето на прекинот на огнот, според здравствените власти.

Прекршувањата на прекинот на огнот продолжија дури и откако Соединетите Американски Држави (САД) на средината на јануари го објавија почетокот на втората фаза од договорот, паралелно со повиците да се осигури дека Израел го почитува прекинот на огнот и дозволува влез на договорената хуманитарна помош - храна, медицински материјали и материјали за засолништа.

Обединетите нации (ОН) проценија дека околу 90% од цивилната инфраструктура во Газа е оштетена или уништена во израелската војна, при што трошоците за обнова се проектирани на околу 70 милијарди долари.