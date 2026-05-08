Три празни ирански танкери ја пробија линијата на американската блокада - Трите брода имаат вкупен капацитет за пренос на сурова нафта од 5 милиони барели

Три празни танкери во сопственост на Националната иранска танкерска компанија ја преминаа линијата на блокадата на американската морнарица во изминатите два дена, откако се вратија кон Иран преку Ексклузивната економска зона на Пакистан, соопшти денес компанијата за поморско следење „Танкер трекерс“, пренесува Анадолу.

Трите брода имаат вкупен капацитет за пренос на сурова нафта од 5 милиони барели, наведува компанијата.

Компанијата за следење бродови (Танкер трекерс) соопшти дека локацијата на два од танкерите е потврдена преку сателитски снимки. Третиот брод, „Хасна“, бил лоциран преку својот дигитален сигнал за идентификација (АИС) доцна синоќа во близина на брегот на Оман, на околу 470 километри западно од зоната каде што САД вршат блокада.

Компанијата соопшти дека визуелната потврда за „Хасна“ сè уште се чека, додека идентитетот на другите два танкери видени на сателитските снимки е споделен со нивните клиенти.

Овој развој на настаните се одвива откако Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) во средата соопшти дека американските сили го онеспособиле кормилото на танкерот под иранско знаме „M/T Хасна“ во Оманскиот Залив, откако екипажот наводно не ги почитувал повеќекратните предупредувања.

ЦЕНТКОМ наведе дека танкерот бил празен и транзитирал низ меѓународните води кон иранско пристаниште во моментот кога бил пресретнат.

„Хасна повеќе не транзитира кон Иран“, соопшти ЦЕНТКОМ, додавајќи дека американската блокада на бродовите кои се обидуваат да влезат или да излезат од иранските пристаништа останува во сила.

Базите на податоци за следење бродови го наведуваат „Хасна“ како танкер за сурова нафта под иранско знаме изграден во 2003 година, со должина од над 333 метри. „ВеселФајндер“, исто така, го наведува овој брод како предмет на американски санкции.