Merve Berker
03 Јули 2026•Ажурирано: 03 Јули 2026
Американскиот претседател Доналд Трамп упати критики до НАТО за нееднаквата поделба на трошоците, истакнувајќи дека е „неприфатливо“ за САД да го одржуваат овој, според него, „едностран и нереципрочен однос“, јавува Анадолу.
Во објавата на американската платформа за социјални медиуми Truth Social, Трамп сподели графикон што ја споредува потрошувачката за одбрана меѓу сојузниците во НАТО и Соединетите Американски Држави.
Тој напиша: „Неприфатливо е за САД да продолжат по овој едностран пат кога односот не е реципрочен. Тие не беа тука за нас!“
Графиконот ја прикажува американската потрошувачка за одбрана во износ од 999 милијарди долари, во споредба со 90,5 милијарди долари за Велика Британија, 66,5 милијарди долари за Франција, 48,8 милијарди долари за Италија и 44,3 милијарди долари за Полска.