- Трамп ги отфрли стравувањата од можно враќање кон војна од големи размери, истакнувајќи дека Иран досега постигнал значителен напредок

Трамп тврди дека процесот на денуклеаризацијата на Иран „напредува добро“ - Трамп ги отфрли стравувањата од можно враќање кон војна од големи размери, истакнувајќи дека Иран досега постигнал значителен напредок

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека процесот на денуклеаризација на Иран „добро напредува“, додека во Катар се водат преговори, јавува Анадолу.

„Одржани се многу конструктивни состаноци“, изјави Трамп пред новинарите, осврнувајќи се на своите специјални претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер, кои во моментов се во Доха.

Трамп ги отфрли стравувањата од можно враќање кон војна од големи размери, истакнувајќи дека Иран досега постигнал значителен напредок.

Американскиот претседател напомена дека и покрај тоа што војската изврши силни удари минатата недела, тој верува дека дипломатскиот процес е ефикасен.

„Во моментов имаме мошне добра соработка“, изјави тој.