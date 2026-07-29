- „Имавме добра средба со израелскиот премиер Биби Нетанјаху и другите претставници! Очигледно, разговаравме за многу важни теми“

Трамп: Средбите со Зеленски и Нетанјаху беа многу добри - „Имавме добра средба со израелскиот премиер Биби Нетанјаху и другите претставници! Очигледно, разговаравме за многу важни теми“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека во Вашингтон остварил продуктивни средби и со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, јавува Анадолу.

„Голема чест е да се сретнам со претседателот на Украина, Зеленски. Разговаравме за многу работи. Средбата помина многу добро!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Во посебна порака тој наведе дека и неговата средба со Нетанјаху била успешна.

„Имавме добра средба со израелскиот премиер Биби Нетанјаху и другите претставници! Очигледно, разговаравме за многу важни теми“, изјави Трамп.

Средбите се одржаа во Белата куќа додека Трамп одделно ги пречека двајцата лидери на разговори за значајни меѓународни прашања, вклучително и тековната војна во Украина и случувањата на Блискиот Исток.

И Зеленски и Нетанјаху присуствуваа на погребот на покојниот сенатор Линдзи Греам, кој почина на почетокот на овој месец.