Трамп: Средбите со Зеленски и Нетанјаху беа многу добри

Diyar Güldoğan
29 Јули 2026•Ажурирано: 29 Јули 2026
Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека во Вашингтон остварил продуктивни средби и со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, јавува Анадолу.
„Голема чест е да се сретнам со претседателот на Украина, Зеленски. Разговаравме за многу работи. Средбата помина многу добро!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.
Во посебна порака тој наведе дека и неговата средба со Нетанјаху била успешна.
„Имавме добра средба со израелскиот премиер Биби Нетанјаху и другите претставници! Очигледно, разговаравме за многу важни теми“, изјави Трамп.
Средбите се одржаа во Белата куќа додека Трамп одделно ги пречека двајцата лидери на разговори за значајни меѓународни прашања, вклучително и тековната војна во Украина и случувањата на Блискиот Исток.
И Зеленски и Нетанјаху присуствуваа на погребот на покојниот сенатор Линдзи Греам, кој почина на почетокот на овој месец.