Трамп сподели објава на која Венецуела е прикажана како 51. американска држава по изјавите за можна анексија - Трамп го објави ова откако вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, се спротивстави на идејата земјата да стане уште една американска сојузна држава

Американскиот претседател Доналд Трамп во саботата на својот профил на социјалната мрежа Truth Social сподели објава на која е прикажана мапа на Венецуела прекриена со американско знаме и означена како „51. држава“, јавува Анадолу.

Тој го објави ова откако вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, се спротивстави на идејата земјата да стане уште една американска сојузна држава, по изјавите на Трамп дека „сериозно ја разгледува“ таа опција.

„Ќе продолжиме да ги браниме интегритетот, суверенитетот, независноста, нашата историја, која е историја на слава на мажи и жени што ги дадоа своите животи за да се осигурат дека нема да бидеме колонија, туку независна земја“, изјави Родригез.

Таа ги даде овие изјави откако Трамп во интервју за „Фокс њуз“ изјави дека размислува да ја направи Венецуела 51. американска сојузна држава.

По приведувањето на поранешниот венецуелски претседател Николас Мадуро од неговиот дом во Каракас и неговото пренесување во Соединетите Американски Држави на 2 јануари, Трамп во повеќе наврати изјави дека „многу добро се согласува со Венецуела“.