- „Не им остана ништо, тие се готови. И пак читам во 'Њујорк тајмс', го гледам на глупавиот Си-ен-ен - кој го гледам само затоа што мора малку да се гледа непријателот“

Трамп со критики кон Си-ен-ен и „Њујорк тајмс“ за нивното известување за војната со Иран - „Не им остана ништо, тие се готови. И пак читам во 'Њујорк тајмс', го гледам на глупавиот Си-ен-ен - кој го гледам само затоа што мора малку да се гледа непријателот“

Американскиот претседател Доналд Трамп упати остри критики за „Њујорк тајмс“ и Си-ен-ен за нивното известување за американско-израелската војна против Иран, опишувајќи го Си-ен-ен како „глупав“ и тврдејќи дека известувањето на весникот било „подбуцнувачко “, јавува Анадолу.

Трамп рече дека „воено го обезглавил“ Иран, зборувајќи со новинарите на настан во Овалната соба каде што потпиша извршна наредба за зголемување на пристапот на работниците до пензиските заштеди, а истовремено ги критикуваше и напорите на демократите да ги ограничат неговите воени овластувања.

„И секој ден читам за тоа колку добро се снаоѓаат воено“, рече тој. „Не им остана ништо, тие се готови. И пак читам во 'Њујорк тајмс', го гледам на глупавиот Си-ен-ен - кој го гледам само затоа што мора малку да се гледа непријателот“.

Трамп, исто така, рече дека известувањето од двата медиума имплицира дека Иран „ја добива војната“, критикувајќи го нивното известување за војната.

„Ако го читате „Њујорк тајмс“ - тоа е всушност подбуцнувачко, според мене“, рече тој. „Читате некои од овие колумнисти, но сè започнува од врвот. Тоа е ужасна работа.“

Трамп рече дека „не го интересира, а сите ги знаат фактите. Ние ја десеткувавме земјата.“

Претходно, уредничкиот одбор на „Њујорк тајмс“ сугерираше дека американската војска „ја губи својата предност“ во војната со Иран, тврдејќи дека тактичките придобивки не се претвориле во целокупна победа и може да ја ослабат позицијата на Вашингтон.