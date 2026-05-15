- „Имавме одличен престој. Тоа беше неверојатен временски период. Претседателот Си е неверојатен човек“

Трамп: Склучивме многу добри трговски договори со Кина - „Имавме одличен престој. Тоа беше неверојатен временски период. Претседателот Си е неверојатен човек“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека по разговорите со кинескиот претседател Си Ѓингпинг во Пекинг, Вашингтон склучил многу добри трговски договори со Кина, како и дека направил големи нарачки за купување авиони и мотори, јавува Анадолу.

Во изјава за новинарите во претседателскиот авион „Ер форс уан“ по заминувањето од Кина, Трамп ја опиша посетата како исклучително успешна.

„Имавме одличен престој. Тоа беше неверојатен временски период. Претседателот Си е неверојатен човек“, рече Трамп.

Трамп рече дека „склучил многу одлични трговски договори“ со Кина, вклучително и купување на над 200 авиони „Боинг“, со ветување за уште 750, како и меѓу 400 и 450 мотори на „Џенерал електрик“.

„Ќе имаме голема трговска размена“, изјави Трамп. „Нашите земјоделци ќе бидат многу задоволни од договорот.“

Тој исто така додаде дека со Си не разговарале за царините за време на дводневните разговори.

„Не разговаравме за царините“, рече Трамп.

„Мислам, тие плаќаат царини. Плаќаат значителни царини, но не разговаравме за тоа.“

„Тоа прашање не беше подигнато“, додаде тој.

Трамп истакна дека двајцата лидери разговарале и за Тајван, но нагласи дека за време на состанокот не зазел ниту една страна и не презел никакви обврски во врска со островот.

Тој изјави дека Си „не сака да гледа војна“.

Запрашан за идната продажба на американско оружје на Тајван, Трамп одговори дека ќе донесе одлука „во текот на следниот краток период“.

Трамп се осврна и на тековните тензии со Иран, велејќи дека останува отворен за идејата Техеран да ја прекине својата нуклеарна програма на 20 години, иако нагласи дека сите гаранции „мора да бидат реални“.

На прашањето дали го одбил најновиот предлог на Иран, Трамп одговори:

„Го погледнувам, и ако не ми се допадне првата реченица, едноставно го фрлам“.

Тој, исто така, ги демантираше известувањата дека Иран сè уште поседува големи ракетни капацитети, тврдејќи дека ракетниот арсенал на Техеран бил намален за 80 % за време на конфликтот на САД со Иран.

Трамп дополнително изјави дека по разговорите со Си, ќе размисли за укинување на санкциите за кинеските компании кои купувале иранска нафта.

„Ќе донесам одлука во следните неколку дена“, рече тој.