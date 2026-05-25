Трамп: Секој договор со Иран мора да биде одличен и значаен или нема да има договор

Американскиот претседател Доналд Трамп денес истакна дека секој потенцијален договор со Иран ќе треба да биде „одличен и значаен“, предупредувајќи дека во спротивно нема да има договор, пренесува Анадолу.

„Договорот со Иран или ќе биде одличен и значаен, или нема да има договор“, порача Трамп преку својата платформа на социјални мрежи Truth Social.

Трамп, исто така, истакна дека евентуалниот договор ќе биде „точно спротивното“ од Заедничкиот сеопфатен план за акција договорен за време на администрацијата на поранешниот претседател Барак Обама.

Критикувајќи го планот од 2015 година, Трамп го опиша како „директен и отворен пат кон нуклеарно оружје за Иран“.

„Не, јас не склучувам такви договори!“, додаде тој.