Трамп: САД ќе користат ирански средства за купување американска пченица, соја и пченка за Иран - „Имаме нов пазар што доаѓа, а тоа е прекрасната земја Иран“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон планира да искористи дел од замрзнатите ирански средства за купување американски земјоделски производи за Иран, опишувајќи го потегот како отворање „нов пазар“ за американските земјоделци, јавува Анадолу.

Говорејќи во Белата куќа, Трамп рече дека Иран се соочува со недостиг на храна и дека САД ќе искористат „дел од парите на Иран“ за да купуваат американска пченица, соја и пченка за земјата.

„Имаме нов пазар што доаѓа, а тоа е прекрасната земја Иран“, рече тој.

„Тоа е прекрасно место. Дали некој би сакал да оди таму? Исламска Република Иран. Тие имаат проблеми со храната, а ние ќе земеме дел од нивните пари и ќе ги потрошиме за купување пченица, соја и пченка – многу од тоа. Тој процес ќе започне наскоро. Ќе биде многу голем“, додаде Трамп.