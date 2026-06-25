- „Двата големи земјотреси што штотуку го погодија прекрасниот народ на Венецуела се масивни по размер и оставија зад себе катастрофален број смртни случаи“

Трамп: САД се подготвени да ѝ помогнат на Венецуела по силните земјотреси - „Двата големи земјотреси што штотуку го погодија прекрасниот народ на Венецуела се масивни по размер и оставија зад себе катастрофален број смртни случаи“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес рече дека Вашингтон е подготвен да ѝ помогне на Венецуела по двата големи земјотреси што ја погодија јужноамериканската земја, пренесува Анадолу.

„Двата големи земјотреси што штотуку го погодија прекрасниот народ на Венецуела се масивни по размер и оставија зад себе катастрофален број смртни случаи“, напиша Трамп во објава на неговата платформа „Трут сошал“.

„САД се подготвени и имаат капацитет да помогнат!“, рече тој, додавајќи дека им наложил на сите федерални агенции да „се подготват за брзо дејствување“.

„Ќе бидеме таму за нашите нови и големи пријатели“, додаде тој.

Според најновите технички податоци од Американскиот геолошки институт (USGS), северна Венецуела е силно потресена од двојна сеизмичка секвенца.

Сеизмолозите потврдија дека масивен потрес од 7,2 степени прво се случил во близина на Општината Сан Фелипе, главниот град на државата Јаракуј. Само 40 секунди подоцна, уште покатастрофален главен потрес од 7,5 степени се случил југоисточно од Јумаре.

Главниот потрес е најголемиот регистриран земјотрес што ја има погодено Венецуела и најсилниот во последните повеќе од 125 години.

Детали за обемот на штетата и официјалниот број на жртви не беа веднаш достапни.

Владата на САД сè уште не објави конкретни мерки за помош, но коментарите на Трамп укажуваат дека Вашингтон се подготвува да обезбеди поддршка додека властите ја проценуваат ситуацијата на терен.

Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, прогласи национална вонредна состојба доцна синоќа откако силната низа земјотреси го погоди северниот карипски брег на земјата, причинувајќи опсежна штета и предизвикувајќи предупредувања за цунами низ целиот регион.