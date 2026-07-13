- „Ќе го чуваме. Ќе ни биде платено за неговото чување - многу пари. Сакаме да ни бидат надоместени парите што ги ставаме нашите луѓе во опасност“

Трамп: САД најверојатно ќе ја преземат контролата врз Ормускиот Теснец - „Ќе го чуваме. Ќе ни биде платено за неговото чување - многу пари. Сакаме да ни бидат надоместени парите што ги ставаме нашите луѓе во опасност“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека САД веројатно ќе ја преземат контролата врз операциите во Ормускиот Tеснец и очекува другите земји да му платат на Вашингтон за заштита на стратегискиот воден пат, пренесува Анадолу.

„Ќе го чуваме. Ќе ни биде платено за неговото чување - многу пари. Сакаме да ни бидат надоместени парите што ги ставаме нашите луѓе во опасност“, изјави Трамп за „Фокс њуз“.

Тој го обвини Иран за кршење на Меморандумот за разбирање постигнат меѓу САД и Иран на 18 јуни.

„Имавме договор. Тие секогаш го кршат. Ние ќе ги удриме многу силно. Веројатно ќе управуваме со Теснецот!“, рече тој.

„Ние ќе бидеме ангел чувар. Треба да ни бидат надоместени парите за тоа“, додаде Трамп.