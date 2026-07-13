Трамп: САД најверојатно ќе ја преземат контролата врз Ормускиот Теснец

Esra Tekin
13 Јули 2026•Ажурирано: 13 Јули 2026
Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека САД веројатно ќе ја преземат контролата врз операциите во Ормускиот Tеснец и очекува другите земји да му платат на Вашингтон за заштита на стратегискиот воден пат, пренесува Анадолу.
„Ќе го чуваме. Ќе ни биде платено за неговото чување - многу пари. Сакаме да ни бидат надоместени парите што ги ставаме нашите луѓе во опасност“, изјави Трамп за „Фокс њуз“.
Тој го обвини Иран за кршење на Меморандумот за разбирање постигнат меѓу САД и Иран на 18 јуни.
„Имавме договор. Тие секогаш го кршат. Ние ќе ги удриме многу силно. Веројатно ќе управуваме со Теснецот!“, рече тој.
„Ние ќе бидеме ангел чувар. Треба да ни бидат надоместени парите за тоа“, додаде Трамп.