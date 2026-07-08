- „Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу силно. Веројатно повторно ќе ги гаѓаме силно вечерва. Ќе му дадам мало предупредување. Ќе нападнеме силно вечерва“

Трамп: САД веројатно повторно ќе го нападнат Иран силно вечерва - „Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу силно. Веројатно повторно ќе ги гаѓаме силно вечерва. Ќе му дадам мало предупредување. Ќе нападнеме силно вечерва“

САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран вечерва, предупреди претседателот Доналд Трамп, по американските напади врз Техеран откако Иран изврши напади врз бродови во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

„Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу силно. Веројатно повторно ќе ги гаѓаме силно вечерва. Ќе му дадам мало предупредување. Ќе нападнеме силно вечерва“, рече Трамп на состанокот со украинскиот претседател Владимир Зеленски на маргините на самитот на НАТО во турската престолнина Анкара.

Трамп повтори дека Иран не може да има нуклеарно оружје.

Претходно, Трамп рече дека Меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со Иран за прекин на конфликтот е „завршен“.

„Тоа е многу интересно прашање за мене. Мислам дека е завршено“, рече Трамп на прашањето дали рамковниот договор е „мртов“.

- „И Зеленски, и Путин сакаат да видат договор“ -

Трамп истакна дека му е „голема чест“ што се сретнал со Зеленски. „Тој сака да види договор, и мислам дека (рускиот) претседател (Владимир) Путин сака да види договор“, рече тој.

Претседателот на САД, исто така, рече дека Путин сака да стави крај на војната.

„Тој сака да стави крај на војната наскоро. И го прашав, разговаравме. Разговарав многу со него. Разговарав помалку со него, но односот е многу добар. Но, разговарав многу со претседателот Путин. Тој сака да стави крај на војната“, додаде американскиот претседател.

Трамп понатаму истакна дека САД ќе ѝ дадат на Украина лиценца за производство на ракети за „Патриот“.

Тој, исто така, го пофали самитот на НАТО, чиј домаќин беше Турција, велејќи: „Тукушто го завршивме нашиот состанок на НАТО, тоа беше одличен состанок“.