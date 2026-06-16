- „Русија изгуби огромен број луѓе, а тоа се случува и со Украина. Минатиот месец двете страни заедно изгубија 35.000 војници...“

Трамп: Русија треба да постигне договор со Украина - „Русија изгуби огромен број луѓе, а тоа се случува и со Украина. Минатиот месец двете страни заедно изгубија 35.000 војници...“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека Русија „треба да постигне договор“ со Украина, нагласувајќи дека двете страни изгубиле „огромен број луѓе“ во војната што трае од 2022 година, јавува Анадолу.

„Целата работа е апсурдна“, изјави Трамп во врска со војната меѓу Русија и Украина. „Така што, да, ќе направам сè што е во моја моќ.“

Осврнувајќи се на воените загуби на двете страни, Трамп истакна дека загинале премногу војници и додаде: „Вакво нешто не се случило уште од времето на Втората светска војна.“

„Русија изгуби огромен број луѓе, а тоа се случува и со Украина. Минатиот месец двете страни заедно изгубија 35.000 војници. И ова се случува на месечно ниво. Во просек губат по 25.000 луѓе, главно војници - млади, млади, прекрасни луѓе, навистина е лудо ова што се случува таму.”

„Во неделата зборував со претседателот Путин. Ситуацијата речиси иста - тие едноставно продолжуваат и понатаму, продолжуваат со борбите, со губењето војници, изгубија премногу војници“, додаде Трамп.

Трамп изјави дека претходно во текот на денот имал „многу добра“ средба со украинскиот претседател Владимир Зеленски.