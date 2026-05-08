Трамп рече дека три разурнувачи на морнарицата поминале низ Ормускиот Теснец „под оган", ќе се вклучат во блокадата

Три разурнувачи на американската морнарица успеаја да поминат низ Ормускиот Теснец „под оган“ без да претрпат директни удари и сега повторно ќе се вклучат во американската блокада на овој клучен воден пат, претседателот Доналд Трамп, јавува Анадолу.

Трамп рече дека бродовите биле цел на ирански ракети и беспилотни летала, но успеале да ги спречат тие напади.

„Три американски разурнувачи од светска класа штотуку поминаа, многу успешно, надвор од Ормускиот Теснец, под оган. Не е предизвикана штета на трите разурнувачи, но нанесена им е голема штета на иранските напаѓачи. Тие беа целосно уништени заедно со голем број мали бродови“, објави тој на својата платформа Truth Social.

„Нашите три разурнувачи, со нивните прекрасни екипажи, сега повторно ќе ѝ се придружат на нашата поморска блокада, која е навистина ’челичен ѕид‘“, додаде тој.

Претходно Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) потврди дека нејзините сили спречиле „непровоцирани“ ирански напади и одговориле со напади во самоодбрана, додека вчера американските воени бродови минувале низ Ормускиот Теснец кон Оманскиот Залив.

Ниеден американски брод не беше погоден додека трите разурнувачи со наведувани ракети на американската морнарица минуваа низ Ормускиот Теснец, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ.

„Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) ги елиминираше дојдовните закани и ги гаѓаше иранските воени објекти одговорни за нападот врз американските сили, вклучително и локации за лансирање ракети и беспилотни летала, командни центри, како и центри за разузнавање и надзор“, се додава во соопштението.

Подоцна Трамп во интервју за Еј-би-си њуз изјави дека прекинот на огнот со Иран останува на сила, опишувајќи ги американските напади како „благ удар“.

„Тоа е само благ удар“, рече тој.

„Прекинот на огнот продолжува. Тој е на сила“, додаде тој.

Во обраќањето пред новинарите во Вашингтон, Трамп рече дека договорот со Иран за ставање крај на војната можеби е на повидок, додавајќи дека тоа „можеби нема да се случи, но би можело да се случи кој било ден“.

„Техеран си 'поигра' со САД извршувајќи напади“, рече тој, додавајќи дека доколку прекинот на огнот заврши, ќе има „еден голем сјај“ што ќе доаѓа од Иран.

„Тие си поиграа со нас денес. Ние ги збришавме. Си поиграа. Јас тоа го нарекувам поигрување.“

Истакна дека нема повредени во размената на оган, нагласувајќи дека воената моќ на САД е значително посупериорна и дека иранските сили претрпеле тежок пораз.

„Планот е многу едноставен. Иран не може да поседува нуклеарно оружје. Не може да поседува нуклеарна бомба и тоа нема да се случи“, повтори тој.

Рано утринава Иран потврди дека извршил голем ракетен напад и напад со беспилотни летала врз американските разурнувачи во близина на Ормускиот Теснец.

Во соопштението, морнарицата на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) наведува дека операцијата следувала по она што тие го опишаа како американско прекршување на прекинот на огнот, кое вклучувало напад врз ирански нафтен танкер во близина на пристаништето Џаск и приближување на американските разурнувачи кон стратегискиот воден пат.