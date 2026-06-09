- „Теснецот (Ормуски) ќе се отвори веднаш, ќе се отвори веднаш по потпишувањето, што може да биде за два или три дена“

Трамп рече дека преговорите со Иран продолжуваат, можен договор за два или три дена - „Теснецот (Ормуски) ќе се отвори веднаш, ќе се отвори веднаш по потпишувањето, што може да биде за два или три дена“

Преговорите меѓу САД и Иран продолжуваат, изјави американскиот претседател Доналд Трамп рано утрово, само неколку часа откако Иран и Израел се согласија да ги запрат меѓусебните напади, кои се закануваа да го нарушат нестабилниот прекин на огнот, јавува Анадолу.

Трамп рече дека преговорите со Техеран не престанале за време на ескалацијата, сигнализирајќи дека договор за официјално завршување на војната може да се постигне во рок од „еден или два дена отсега, но мислам дека оди добро“.

„Тие преговараа напред-назад, а сега, преку мене, се согласија да престанат, и ние сме во последните средби на она што ќе биде многу, многу добар договор што нема да дозволи на никаков начин, облик или форма нуклеарно оружје итн.“, изјави американскиот претседател за новинарите додека се подготвуваше да се врати во Белата куќа по присуството на финалето на НБА во Њујорк.

„Теснецот (Ормуски) ќе се отвори веднаш, ќе се отвори веднаш по потпишувањето, што може да биде за два или три дена“, додаде тој.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран на 28 февруари. Кревкиот прекин на оган постигнат во април го доживеа својот најсилен тест досега во неделата кога Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај прекинот на огнот во земјата.

Израелскиот напад го натера Иран да лансира ракети кон Северен Израел како одговор, додека Израел изврши неколку воздушни напади врз Иран.

Иранската војска вчера соопшти дека ги запира нападите врз Израел, предупредувајќи на „разорен“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан. Израелските медиуми, повикувајќи се на неименувани претставници, објавија дека Израел се согласил да ги запре воздушните напади врз Иран, но ќе ги продолжи воените операции во Јужен Либан.