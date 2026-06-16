- „Не верувам во промена на режимот, знаете, со години набљудувам промени на режими, тоа никогаш не функционира“

Трамп рече дека никогаш не се грижел за промена на режимот во Иран - „Не верувам во промена на режимот, знаете, со години набљудувам промени на режими, тоа никогаш не функционира“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека „никогаш не се грижел за промена на режимот“ во Иран, додавајќи дека САД имаат работа со „многу рационални луѓе“, јавува Анадолу.

Говорејќи за новинарите во Франција, Трамп рече: „Никогаш не сум се грижел за промена на режимот. Тоа никогаш не било дел од планот, но претпоставувам дека вие (медиумите) најдобро ги знаете тие работи.“

„Не верувам во промена на режимот, знаете, со години набљудувам промени на режими, тоа никогаш не функционира“, рече американскиот претседател.

„Првата група, сите се мртви. Втората група, тие се мртви. Дел од третата група ја нема, а ние имаме работа со луѓе за кои мислам дека се многу рационални луѓе“, рече тој.

„Мислам дека, всушност, тие се попаметни од првата и втората група, но не се радикализирани и сакаат да ѝ помогнат на својата земја“, додаде тој.

„Немаме никаква обврска да инвестираме пари во Иран“, рече Трамп во однос на договорот со Техеран. „Ние не инвестираме никакви пари. Имаме право на тоа, ако сакаме, но не инвестираме никакви пари.“

„Го постигнавме нашиот договор со Иран, а за да биде успешен, тој преминува во втора фаза, за која мислам дека всушност ќе биде полесна“, рече тој, додавајќи дека двете земји „имаат договор што е праведен и добар“.