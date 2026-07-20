- Американскиот претседател истакна дека им честитал на шпанските власти за нивниот „одличен тим“, опишувајќи го финалниот натпревар како „возбудлив“ и „одличен настан“

Трамп рече дека нема никакви тензии со премиерот на Шпанија, Санчез, по победата на Светското првенство - Американскиот претседател истакна дека им честитал на шпанските власти за нивниот „одличен тим“, опишувајќи го финалниот натпревар како „возбудлив“ и „одличен настан“

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека нема тензии со шпанскиот премиер Педро Санчез, и покрај тоа што неодамна нареди целосно запирање на трговијата со европската земја, јавува Анадолу.

„Немам тензии со него. Немам тензии со никого“, изјави Трамп пред новинарите по победата на Шпанија од 1:0 над Аргентина во финалето на Светското првенство на ФИФА.

Американскиот претседател истакна дека им честитал на шпанските власти за нивниот „одличен тим“, опишувајќи го финалниот натпревар како „возбудлив“ и „одличен настан“. Тој ги отфрли сугестиите дека е тажен од поразот на Аргентина, тврдејќи дека „Шпанија играше подобро“, иако „тоа беше многу неизвесен натпревар“.

Помирувачките изјави се значителна промена во реториката. Претходно овој месец, Трамп ја нарече Шпанија „пропадната кауза“ и „ужасен партнер во НАТО“ поради тоа што одби да им дозволи на американските сили пристап до шпанските бази за време на конфликтот со Иран и одбивањето на Мадрид да се обврзе на целта за издвојувања за одбраната од 5 %.

„Не сакам ништо да имам со Шпанија. Прекинете ја целата трговија со Шпанија, ве молам, вклучително и посетите“, рече тој на прес-конференција на самитот на НАТО во Анкара, Турција. „Дури и не разговарајте со нив. Тие се безнадежни, лоши луѓе“, рече американскиот претседател.