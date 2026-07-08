- „Не сакам повеќе да се занимавам со нив. Тие се бедници“

Трамп рече дека меморандумот за разбирање со Иран за ставање крај на војната е минато - „Не сакам повеќе да се занимавам со нив. Тие се бедници“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека меморандумот за разбирање потпишан со Иран за ставање крај на конфликтот е „минато“, јавува Анадолу.

„Многу интересно прашање за мене. Мислам дека е минато“, рече Трамп на маргините на Самитот на НАТО во главниот град на Турција, Анкара, на прашањето дали меморандумот за разбирање е „мртов“.

„Не сакам повеќе да се занимавам со нив. Тие се бедници“, додаде тој.

- Трамп рече дека ја прекинува целата трговија со Шпанија -

Трамп изјави дека не сака да тргува со Шпанија, нарекувајќи ја „ужасен партнер“ во НАТО.

„Не сакаме повеќе да правиме никаква трговска размена со Шпанија. Патем, би сакал да го прекинете тоа. Шпанија е ужасен партнер во НАТО. Тие не учествуваат, не плаќаат. Не сакам да имам никаква врска со Шпанија“, рече Трамп.

Исто така, тој му наложи на секретарот за финансии Скот Бесент веднаш да ја прекине трговијата со Шпанија.

„Ве молам, прекинете ја целата трговија со Шпанија, вклучително и посетите… Не сакам повеќе да тргувам со нив. В ред, веднаш средете го тоа“, рече тој.

Трамп повтори дека „не е задоволен“ од НАТО поради недоволната поддршка за време на војната со Иран.