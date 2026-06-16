- „Трамп е во своето вообичаено расположение, на моменти пријатен, а на моменти не толку“

Трамп присуствува на состанокот на Г7 за Украина - „Трамп е во своето вообичаено расположение, на моменти пријатен, а на моменти не толку“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес присуствуваше на работна сесија со лидерите на Г7 и Украина во Евијан, Франција, јавува Анадолу.

Францускиот претседател Емануел Макрон, украинскиот претседател Владимир Зеленски и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен беа присутни на состанокот.

Лидерите од Италија, Германија, Британија, Јапонија и Канада исто така присуствуваа.

Иако дискусијата беше затворена за медиумите, пред снимателите да ја напуштат салата, германскиот канцелар Фридрих Мерц му подари на Трамп фудбалски дрес од германската репрезентација со бројот „47“ и натпис „Трамп“ на задната страна.

Подоцна во текот на денот, се очекува Трамп да присуствува на работен ручек со претставници на земјите од Блискиот Исток и на уште една работна сесија со колегите лидери и „земјите во развој“.

Одделно, Трамп ќе одржи разговори за билатералните односи со катарскиот шеик Тамим бин Хамад ал Тани и со Мохамед бин Зајед ал Нахјан, претседателот на Обединетите Арапски Емирати.

Според „Ен-би-си њуз“, разговорите за билатералните односи меѓу Трамп и Макрон одржани претходно биле „малку тензични“, како што наводно изјавил претставник на ЕУ.

„Трамп е во своето вообичаено расположение, на моменти пријатен, а на моменти не толку“, изјави претставникот на ЕУ.

Трамп, исто така, според изјавите на претставникот, не ја прифатил поддршката од ЕУ по договорот со Иран, велејќи дека не му е потребна помошта од Европа.