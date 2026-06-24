Трамп предупреди дека преговорите со Иран ќе прекинат доколку се наметнат такси за бродовите

Muhammed Yasin Güngör
24 Јуни 2026•Ажурирано: 24 Јуни 2026
Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека дипломатските преговори со Иран веднаш ќе прекинат доколку Техеран се обиде да наплаќа такси од поморскиот сообраќај во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.
Тој тврди дека иранските официјални претставници го увериле Вашингтон дека „нема такси, нема трошоци за осигурување, ниту какви било други давачки“ кои се бараат или се добиваат од бродовите што транзитираат низ стратегискиот воден пат.
„Доколку ова се лажни информации, преговорите ќе завршат веднаш“, напиша Трамп на својата социјална платформа „Трут сошал“.
Американскиот претседател исто така повтори дека нема да му бидат обезбедени готови пари директно на Техеран.
„Наместо тоа, Вашингтон планира да ги искористи замрзнатите ирански средства за да им плати на американските земјоделци за извоз на производи како пченка и пченица.“
„На Иран итно му е потребна храна, а ние ќе ја купуваме за нив исклучиво од Соединетите Американски Држави“, додаде Трамп.