- Трамп тврди дека иранските официјални претставници го увериле Вашингтон дека „нема такси, нема трошоци за осигурување, ниту какви било други давачки“

Трамп предупреди дека преговорите со Иран ќе прекинат доколку се наметнат такси за бродовите - Трамп тврди дека иранските официјални претставници го увериле Вашингтон дека „нема такси, нема трошоци за осигурување, ниту какви било други давачки“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека дипломатските преговори со Иран веднаш ќе прекинат доколку Техеран се обиде да наплаќа такси од поморскиот сообраќај во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Тој тврди дека иранските официјални претставници го увериле Вашингтон дека „нема такси, нема трошоци за осигурување, ниту какви било други давачки“ кои се бараат или се добиваат од бродовите што транзитираат низ стратегискиот воден пат.

„Доколку ова се лажни информации, преговорите ќе завршат веднаш“, напиша Трамп на својата социјална платформа „Трут сошал“.

Американскиот претседател исто така повтори дека нема да му бидат обезбедени готови пари директно на Техеран.

„Наместо тоа, Вашингтон планира да ги искористи замрзнатите ирански средства за да им плати на американските земјоделци за извоз на производи како пченка и пченица.“

„На Иран итно му е потребна храна, а ние ќе ја купуваме за нив исклучиво од Соединетите Американски Држави“, додаде Трамп.