Трамп предупреди дека НАТО се соочува со „многу сериозно испитување“ откако не помогна во конфликтот со Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп доцна синоќа предупреди дека НАТО ќе се соочи со „многу сериозно испитување“ откако изрази длабоко разочарување во Алијансата поради тоа што не ги поддржа САД во војната против Иран, јавува Анадолу.

„Многу сум разочаран од НАТО“, им рече Трамп на новинарите по пристигнувањето во заедничката база „Ендрус“ во Мериленд, додавајќи: „Тие не беа таму за нас. Ние плаќаме билиони долари за НАТО, а тие не беа таму за нас“.

„Се сеќавате што кажав. НАТО не беше таму. Сега тие сакаат да се појават, но повеќе нема реална закана. Но, НАТО не беше таму за нас“, рече тој.

Трамп, исто така, ја доведе во прашање пошироката цел на Алијансата и посочи дека САД „потрошија билиони долари за НАТО за да помогнат да се заштити, всушност од Русија“.

„Долго време мислев дека е малку смешно“, додаде тој.

Трамп предупреди дека улогата на Алијансата „ќе биде под многу сериозно испитување“.