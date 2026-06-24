- „Големите нафтени компании не ја намалуваат цената на бензинот и покрај значително пониските цени по кои ја купуваат нафтата. Тие цени паѓаат како камен! Со други зборови, клиентите се 'измамуваат'“

Трамп побара истрага од Министерството за правда за нафтените компании поради цените на бензинот - „Големите нафтени компании не ја намалуваат цената на бензинот и покрај значително пониските цени по кои ја купуваат нафтата. Тие цени паѓаат како камен! Со други зборови, клиентите се 'измамуваат'“

Американскиот претседател Доналд Трамп утрово соопшти дека му наложил на Министерството за правда да направи ревизија на нафтените компании поради високите цени на бензинот, пренесува Анадолу.

„Големите нафтени компании не ја намалуваат цената на бензинот и покрај значително пониските цени по кои ја купуваат нафтата. Тие цени паѓаат како камен! Со други зборови, клиентите се 'измамуваат'“, истакна Трамп на својата платформа Truth Social.

„Му наложив на Министерството за правда веднаш да почне да го истражува ова. Цените на бензинот треба да почнат да паѓаат многу побрзо отколку што гледам!“, додаде тој.

Вчера Трамп рече дека просечната цена на бензинот низ целата земја е намалена за 0,60 долари за галон „од пред кратко време“.

Минатата недела просечната цена на бензинот во САД падна под 4 долари за галон првпат од март откако САД и Иран го објавија меморандумот за разбирање за прекин на конфликтот и враќање на поморскиот сообраќај низ Ормускиот Теснец.