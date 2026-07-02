- Финансискиот извештај покажува дека пријавениот приход на Трамп е зголемен за повеќе од 1,6 милијарди долари во изминатата година

Трамп оствари рекордни приходи од инвестиции во криптовалути во вториот мандат - Финансискиот извештај покажува дека пријавениот приход на Трамп е зголемен за повеќе од 1,6 милијарди долари во изминатата година

Американскиот претседател Доналд Трамп минатата година пријави приход од над 2,2 милијарди долари, главно остварен преку вложувања во криптовалути и поврзани деловни потфати. Според финансискиот извештај што денес го објави „Вашингтон пост“, ова претставува невидено зголемување на богатството за еден актуелен претседател на САД, пренесува Анадолу.

„Според ’Вашингтон пост‘, финансискиот извештај покажува дека пријавениот приход на Трамп е зголемен за повеќе од 1,6 милијарди долари во изминатата година. Најголемиот дел од ова зголемување доаѓа од неговите инвестиции во криптовалути, токму во периодот кога неговата администрација презеде чекори за ублажување на регулативите во индустријата за дигитални средства.

Според извештајот, авторските права и другите приходи од потфатите со криптовалути поврзани со Трамп, вклучувајќи го и „мим“ коинот $TRUMP, биле меѓу најголемите извори на приход на претседателот.

Трамп, исто така, пријави значителни заработки од своето портфолио на недвижнини, вклучувајќи го и голф-ресортот „Трамп нешнл дорал“ и имотот „Мар-а-Лаго“, иако тие бизниси сега сочинуваат помал дел од неговиот вкупен приход.

Говорејќи за новинарите вчера пред да се качи во авионот „Ер форс 1“, Трамп го припиша своето зголемено богатство на растечките финансиски пазари, велејќи: „Знаете зошто профитирам, бидејќи берзата оди нагоре“.

Белата куќа ги отфрли критиките дека финансиските интереси на Трамп претставуваат судир на интереси.

„Ниту претседателот, ниту неговото семејство некогаш се впуштиле – или некогаш ќе се впуштат – во судир на интереси“, соопшти портпаролката на Белата куќа, Ана Кели.

Во извештајот се наведува дека експертите за етика и демократските пратеници тврдат оти работењето на Трамп со криптовалути создава потенцијални конфликти бидејќи неговата администрација ја обликува федералната политика што ја регулира оваа индустрија.

Критичарите, исто така, посочија на извршните дејствија насочени кон олеснување на регулативата за криптовалути за време на неговиот втор мандат.

Во извештајот се наведени и приходи од други производи на Трамп, вклучувајќи библии, часовници и други предмети, наведува „Вашингтон пост“.