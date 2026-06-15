- „Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен. Честитки до сите!“

Трамп објави дека е постигнат мировен договор меѓу САД и Иран, најави повторно отворање на Ормускиот Теснец - „Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен. Честитки до сите!“

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа објави дека е постигнат договор со Иран и рече дека го дозволува повторното отворање на Ормускиот Теснец и повлекувањето на американската поморска блокада, пренесува Анадолу.

„Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен. Честитки до сите!“, истакна Трамп во објава на неговата платформа „Трут сошал“.

„Со ова целосно го дозволувам отворањето на Ормускиот Теснец без патарина и, истовремено, наложувам и отстранување на поморската блокада на Соединетите Американски Држави“, додаде тој.

Трамп, исто така, најави продолжување на поморскиот сообраќај и на испораката на енергија преку стратегискиот воден пат, пишувајќи: „Бродови на светот, запалете ги вашите мотори. Пуштете ја нафтата ‘да се движи’!“

Тој не даде дополнителни детали за договорот или спроведувањето на мерките во својата објава.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф рано утрово објави дека САД и Иран постигнале мировен договор по интензивните преговори.

„По интензивните преговори, со задоволство објавуваме дека е ПОСТИГНАТ мировниот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Исламската Република Иран“, истакна Шариф во објава на американската платформа за социјални медиуми X.

Тој додаде дека „двете страни прогласија итно и трајно прекинување на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан“.

Според Шариф, официјалната церемонија на потпишување е закажана за 19 јуни во Швајцарија.

Во последователна објава на „Трут сошал“, Трамп рече дека договорот ќе воведе нова ера на стабилност на Блискиот Исток и го пофали како дипломатско достигнување неспоредливо со оние на претходните администрации.

„Овој голем договор ќе донесе мир и безбедност во целиот регион. Многу претседатели се обидоа да склучат мир со Иран, и сите не успеаја пред мене“, напиша тој.

Трамп, исто така, го поврза договорот со повторното отворање на Ормускиот Теснец, велејќи дека „со отворањето на Теснецот по потпишувањето на Договорот в петок, и отстранувањето на мините, нафтата повторно ќе циркулира од двата краја за регионот и за светот!“