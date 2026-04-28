Трамп не е задоволен од предлогот на Иран за отворање на Ормускиот Теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп е незадоволен од предлогот на Иран за повторно отворање на Ормускиот Теснец и ставање крај на американско-израелската војна против Иран, според наводите објавени вчера, јавува Анадолу.

Трамп беше информиран за планот на Техеран, кој исто така вклучува САД да ја прекинат блокадата на критичниот воден пат, за време на состанокот во Собата за кризни ситуации на Белата куќа вчера, објави „Њујорк тајмс“, цитирајќи анонимни извори информирани за дискусијата.

Предлогот не се однесува на тоа што да се прави со иранската нуклеарна програма, изјавија за „Тајмс“ повеќе американски и ирански официјални лица.

Иран претходно ги одби барањата на САД да го прекине сето збогатување на ураниум, тврдејќи дека има право на тоа според меѓународното право, и досега одбиваше да го предаде ураниумот што веќе го има збогатено.

Не е јасно со што точно Трамп е незадоволен, но тој долго време инсистира на двете барања за нуклеарната програма. Анонимен американски официјален претставник рече дека прифаќањето на предлогот јавно би му ја одзело победата на Трамп.

„Соединетите Американски Држави нема да преговараат преку медиумите — бевме јасни за нашите граници и претседателот ќе склучи само договор што е добар за американскиот народ и за светот“, изјави за „Тајмс“ портпаролката на Белата куќа, Оливија Вејлс.

„Аксиос“ првпат извести за предлогот во неделата, кратко откако соопшти дека иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, им го предал предлогот на пакистанските посредници.

Според предлогот, прекинот на огнот би бил продолжен на подолг период или би станал траен, додека нуклеарните разговори би започнале дури откако ќе се отвори Теснецот и ќе се укинат ограничувањата, според „Аксиос“.

Трамп минатата недела се спротивстави на уште еден предлог од Иран и ненадејно ги откажа преговорите во Пакистан што требаше да се одржат во Исламабад за време на викендот. Американски претставници за „Њујорк тајмс“ изјавија дека Иран не ги овластил преговарачите да прават никакви отстапки поврзани со неговата нуклеарна програма, нанесувајќи им голем удар на мировните преговори.

Дебатата во администрацијата на Трамп сега се врти околу тоа колку Иран може да ги издржи економските проблеми во услови на тековната блокада на Ормускиот Теснец од страна на САД и последиците што таа ги има врз иранската економија.

Производството на нафта брзо го надминува капацитетот за складирање, а бунарите не можат да се затворат. Би се предизвикала значителна штета ако се затворат, а некои личности во администрацијата тврдат дека Иран би склучил договор наместо да ги сноси трошоците, објави „Тајмс“.

Сепак, други веруваат дека раководството на Иран само станало посилно по одлуката на Трамп да му се придружи на Израел во нападот врз земјата.