Трамп најави привремено запирање на „Проект Слобода“ во Ормускиот Теснец - Трамп изјави дека одлуката е донесена по барање на Пакистан и други земји и следува по она што тој го нарече „огромен воен успех“ за време на американската кампања против Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп денес објави дека американската војска привремено ќе го запре „Проект Слобода“ за обновување на слободното пловење на комерцијалните бродови низ Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Трамп изјави дека одлуката е донесена по барање на Пакистан и други земји и следува по она што тој го нарече „огромен воен успех“ за време на американската кампања против Иран.

„Врз основа на барањето на Пакистан и други земји, огромниот воен успех што го имавме за време на кампањата против земјата Иран и, дополнително, фактот што е постигнат голем напредок кон целосен и конечен договор со претставниците на Иран, заеднички се согласивме, додека блокадата останува во полна сила и ефект, ’Проект Слобода‘ (движењето на бродови низ Ормускиот Теснец), да биде запрен за краток временски период за да се види дали договорот може да биде финализиран и потпишан“, напиша тој на својата платформа Truth Social.

Трамп го најави „Проект Слобода“ во неделата, ветувајќи дека ќе ги придружува бродовите низ Ормускиот Теснец и покрај инсистирањето на Иран дека за секој транзит по клучниот воден пат е потребно негово претходно одобрение.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран и прекини во сообраќајот во теснецот.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор. Подоцна прекинот на огнот беше продолжен од страна на Трамп без утврден рок. Од 13 април САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај по стратегискиот воден пат.

Исто така, во вторникот Иран воведе нов механизам што го регулира транзитот на бродови низ Ормускиот Теснец во услови на застојот со Вашингтон околу стратегискиот воден пат.

Според системот, бродовите што имаат намера да поминат низ теснецот добиваат е-пошта од адреса поврзана со Управата за теснецот на Персискиот Залив (PGSA), со која се информираат за прописите за транзит.

Потоа од бродовите се бара да се усогласат со рамката пред да добијат дозвола за транзит, пренесува државната телевизија Прес ТВ.