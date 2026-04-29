Трамп наредил подготовки за продолжена блокада на Иран - На последните состаноци Трамп одлучил да продолжи да врши притисок врз иранската економија и извозот на нафта со спречување на превозот до и од иранските пристаништа

Американскиот претседател Доналд Трамп наложил подготовки за продолжена блокада на Иран, објави „Волстрит џурнал“, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на американски официјални претставници, во веста се вели дека на последните состаноци Трамп одлучил да продолжи да врши притисок врз иранската економија и извозот на нафта со спречување на превозот до и од иранските пристаништа.

Тој проценил дека неговите други опции - продолжување на бомбардирањето или запирање на конфликтот - носат поголем ризик отколку одржувањето на блокадата, додадоа официјалните претставници, се вели во веста.

САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран на 28 февруари, што го натера Техеран да одговори со напади врз „американските интереси низ целиот регион“, многу од нив во земјите од Персискиот Залив.

Прекин на огнот беше објавен на 8 април со посредство на Пакистан, по што следуваа преговори одржани во Исламабад на 11 и 12 април, кои завршија без договор.

Подоцна Трамп рече дека примирјето е продолжено на барање на Пакистан во исчекување предлог од Техеран.

Тој во понеделникот сигнализираше дека е малку веројатно да го прифати најновиот предлог на Иран за ставање крај на војната откако Техеран предложи план за повторно отворање на Ормускиот Теснец, оставајќи ги прашањата за неговата нуклеарна програма за понатаму во текот на преговорите.