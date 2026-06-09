- Поради доаѓањето на Трамп, властите воведоа строги безбедносни мерки околу Медисон Сквер Гарден. Околните улици беа затворени за автомобили, а пешачењето во таа зона им беше дозволено само на навивачите со билети.

Трамп исвиркан за време на присуството на натпревар од финалето на НБА - Поради доаѓањето на Трамп, властите воведоа строги безбедносни мерки околу Медисон Сквер Гарден. Околните улици беа затворени за автомобили, а пешачењето во таа зона им беше дозволено само на навивачите со билети.

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа беше пречекан со гласни свирежи и е прв актуелен американски претседател во историјата на САД што присуствувал на натпревар од финалето на НБА, јавува Анадолу.

Поради доаѓањето на Трамп, властите воведоа строги безбедносни мерки околу Медисон Сквер Гарден. Околните улици беа затворени за автомобили, а пешачењето во таа зона им беше дозволено само на навивачите со билети. Тие, пак, мораа да поминат низ само пет контролни пунктови за да стигнат до натпреварот.

Публиката почна гласно да свирка уште на улица кога поминаа автомобилите на Трамп, а во салата настана вистински хаос кога претседателот беше прикажан на големиот екран. Тој во тој момент стоеше во свечената ложа на сопственикот на Њујорк Никс, Џејмс Долан за време на химната, што предизвика уште посилни и помасовни свирежи од целата публика.

Видеоснимките објавени на социјалните мрежи покажаа дека свирежите се повториле и надвор од Гарден за време на организираното гледање на натпреварот во блискиот Брајант Парк, каде што мноштво навивачи на Никс гласно го извиркаа претседателот кога се појави на екранот, при што многумина гестикулирале вулгарно.

Никс го загубија третиот натпревар со 115-111 од Сан Антонио Спурс. Тие сè уште водат во серијата со 2-1. Четвртиот натпревар ќе се одигра во среда во Њујорк.