- „Силеџијата на Блискиот Исток е мртов!!! Чекаа предолго за да преговараат за договор што ќе беше одличен за нив, сега ќе мора да ја платат цената!!!“

Трамп: „Иран премногу одолжуваше за да преговара за договор, сега ќе мора да ја плати цената“ - „Силеџијата на Блискиот Исток е мртов!!! Чекаа предолго за да преговараат за договор што ќе беше одличен за нив, сега ќе мора да ја платат цената!!!“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека Иран предолго одложувал да преговара за договор за ставање крај на непријателствата со Вашингтон, предупредувајќи дека Техеран сега „ќе мора да ја плати цената“, пренесува Анадолу.

„Армијата на Иран е во целосен и тотален хаос. Голем дел од неа, како нивната морнарица и воздухопловство, веќе и не постои - тие се целосно поразени. Иран е само на зборови, а без акција“, напиша Трамп на својата платформа „Трут сошал“.

„Силеџијата на Блискиот Исток е мртов!!! Чекаа предолго за да преговараат за договор што ќе беше одличен за нив, сега ќе мора да ја платат цената!!!“

Тој ги даде овие изјави по судирите во текот на ноќта меѓу иранските и американските сили, што се случија по неколкудневните тензии во регионот, при кои Израел и Иран разменија воени напади пред да се повлечат.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека американските борбени авиони ги погодиле иранските системи за противвоздушна одбрана и радарски локации во близина на Ормускиот Теснец, како одговор на соборувањето на хеликоптерот „Апачи“ на американската војска.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) утринава соопшти дека извршил одмазднички напади врз 21 американска воена цел во американските воздухопловни и поморски бази низ регионот.