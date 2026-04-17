Трамп: Иран објави дека Ормускиот Теснец е целосно отворен

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека Иран објавил дека Ормускиот Теснец е целосно отворен и подготвен за непречена пловидба, јавува Анадолу.

„Иран штотуку објави дека 'Иранскиот Теснец' (Ормускиот Теснец) е целосно отворен и подготвен за непречена пловидба. Ви благодарам“, напиша Трамп на својата платформа „Трут сошал“.

Тој ги даде овие изјави откако иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи објави дека Ормускиот Теснец е „целосно отворен“ за сите комерцијални бродови, поврзувајќи го тоа со прекинот на огнот во Либан.

„Одлуката е донесена во согласност со прекинот на огнот во Либан“, напиша Арагчи во објава на американската компанија за социјални медиуми Х.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера објави дека е постигнат 10-дневен прекин на огнот меѓу Израел и Либан.

Техеран воспостави контрола врз клучниот поморски коридор веднаш откако САД и Израел започнаа војна против Иран на 28 февруари, што влијаеше на глобалното снабдување со енергија и поморскиот сообраќај.

САД воведоа блокада на иранските пристаништа од понеделникот оваа недела.

Сепак, двете страни останаа во контакт преку посредство на Пакистан, а најавата на Арагчи дојде откако началникот на пакистанската Армија, генерал Асим Мунир, се сретна со највисокото цивилно и воено раководство на Иран во изминатите два дена во Техеран.

Исламабад беше домаќин на преговорите меѓу Вашингтон и Техеран минатиот викенд, откако беше постигнат двонеделен прекин на огнот меѓу САД и Иран на 8 април, а напорите за запирање на војната се во тек.





