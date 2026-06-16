- „Без мене немаше да има Израел бидејќи ниеден друг претседател не беше подготвен да го направи тоа што јас го направив“

Трамп: Израелскиот премиер Нетанјаху мора да биде поодговорен во однос на Либан - „Без мене немаше да има Израел бидејќи ниеден друг претседател не беше подготвен да го направи тоа што јас го направив“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху мора да биде „поодговорен“ во однос на Либан, истовремено критикувајќи ги размерите на израелските воени операции против либански Хезболах, јавува Анадолу.

Говорејќи пред новинарите во Франција, Трамп рече: „Имав одличен однос со Биби, но сега Биби мора да биде поодговорен во однос на Либан.“

„Би рекол дека, од сите земји, Либан помина најлошо – тие немаат моќ да се одбранат, а дополнително го имаат и Хезболах како огромен проблем. Затоа, воопшто не сум задоволен од начинот на кој Израел постапува со Либан и со Хезболах“, изјави Трамп во Франција, каде што присуствува на самитот на Г7.

Трамп, исто така, ја нагласи поддршката на САД за Израел, велејќи: „Без САД немаше да постои Израел“, додавајќи дека Израел „ќе бил кренат во воздух“ одамна доколку тој не се вмешал.

„Без мене немаше да има Израел бидејќи ниеден друг претседател не беше подготвен да го направи тоа што јас го направив“, изјави претходно Трамп.

Американскиот претседател рече дека Израел се бори против Хезболах „премногу долго“ и нагласи дека во Либан „се убиени премногу луѓе“.

„Тие мораа да ја завршат оваа операција многу побрзо. Ова едноставно се одолговлекува во недоглед, а тоа фрла негативна сенка врз големиот договор – односно договорот со Иран.“

Алудирајќи на влијанието врз цивилите од нападите на Израел врз Либан, тој рече: „Не мора да уривате станбена зграда секојпат кога барате некого бидејќи има многу луѓе во тие станбени згради – а тие не се сите Хезболах.“

Трамп, исто така, рече дека му предложил на Израел да ѝ дозволи на Сирија да се погрижи за Хезболах.

„Му предложив на Израел да ѝ дозволи на Сирија да се погрижи за Хезболах бидејќи, да бидам искрен со вас, мислам дека тие би го направиле тоа многу подобро“, рече тој.