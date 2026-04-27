Трамп го поддржа предлогот за преименување на ИЦЕ во НИЦЕ со објава на социјалните мрежи

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера го поддржа предлогот за преименување на Службата за имиграција и царина (ИЦЕ), одобрувајќи го предлогот споделен на социјалните мрежи со кој би се променил акронимот на агенцијата во НИЦЕ (NICE), јавува Анадолу.

Трамп ја објави таа порака со предлог и на својот профил на Truth Social од еден поддржувач што предложи ИЦЕ да се преименува во Национална служба за имиграција и царина (National Immigration and Customs Enforcement), со што акронимот на агенцијата би бил НИЦЕ.

Поддржувачот наведе дека оваа промена ќе ги принуди медиумите да ги нарекуваат НИЦЕ агенти (на англиски НАЈС, што во превод значи добри агенти), при што агенцијата би била претставена во попозитивна светлина.

„Одлична идеја!!! Направете го тоа“, напиша Трамп во одговор на објавата доцна синоќа.