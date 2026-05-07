Трамп го повлече планот за заштита на бродовите во Ормускиот Теснец по притисокот од Саудиска Арабија

Ненадејното запирање на операцијата за заштита на бродовите во Ормускиот Теснец од страна на американскиот претседател Доналд Трамп се случи откако клучен сојузник од Персискиот Залив (Саудиска Арабија) одлучи да ѝ забрани на војската на САД да ги користи нивните бази и воздушниот простор за таа операција, јавува Анадолу.

Трамп ги затекна сојузниците во Персискиот Залив неподготвени кога во неделата попладне на социјалните мрежи го најави „Проектот Слобода“ што, според известувањата, предизвикало фрустрација кај лидерите во Саудиска Арабија.

Како одговор на тоа, Кралството им соопшти на САД дека нема да дозволи американските авиони да оперираат од воздушната база „Принц Султан“, југоисточно од Ријад, ниту пак, да поминуваат низ саудискиот воздушен простор како поддршка на мисијата, наведуваат официјалните претставници.

Телефонскиот разговор меѓу Трамп и саудискиот престолонаследник Мухамед бин Селман наводно не успеал да го реши проблемот, според наводите, што го принудило претседателот да го запре „Проектот Слобода“ со цел да го врати пристапот на американската Армија до виталниот воздушен простор.

И другите сојузници во Персискиот Залив беа изненадени, со оглед на тоа што Трамп разговарал со катарските лидери дури откако операцијата веќе започнала.

Во наводите е цитиран саудиски извор кој вели дека Трамп и престолонаследникот „се во редовен контакт“.

На прашањето дали најавата за „Проектот Слобода“ ги изненадила саудиските лидери, изворот одговорил: „Проблемот со таа претпоставка е што работите се случуваат брзо, во реално време“.

Изворот додаде дека Саудиска Арабија е „многу поддржувачки настроена кон дипломатските напори“ на Пакистан за посредување во договорот меѓу Иран и САД за ставање крај на конфликтот.