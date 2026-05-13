Трамп во Пекинг на средба со Си во ек на војната против Иран - Ова е прва посета на Кина од актуелен претседател на САД по девет години

Американскиот претседател Доналд Трамп денес ја започна тридневната државна посета на Кина во ек на тековната војна во Иран, јавува Анадолу.

Трамп од Меѓународниот аеродром во Пекинг ќе се упати кон својот хотел.

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг утре ќе биде домаќин на Трамп на разговори на ниво на самит во Големата народна сала.

Конфликтот на Блискиот Исток, Тајван, како и трговијата и царините остануваат високо на агендата.

Трамп претходно изјави дека за време на средбата ќе го подигне прашањето за продажбата на оружје на Тајван, како и случајот со затворениот хонгконшки медиумски тајкун Џими Лај, додека Пекинг соопшти дека двајцата лидери ќе разговараат за „главните прашања во врска со кинеско-американските односи, светскиот мир и развојот“.

Во придружба на Трамп се државниот секретар Марко Рубио и секретарот за одбрана Пит Хегсет, заедно со голем број извршни директори на големи американски компании, вклучувајќи ги Џенсен Хуанг од „Нвидија“ и Илон Маск од „Тесла“.

Американскиот министер за финансии Скот Бесент, исто така, ќе му се придружи на Трамп во Пекинг по одржувањето на трговските разговори со кинескиот потпретседател на Владата, Хе Лифенг, во Јужна Кореја.