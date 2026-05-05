„Од воен аспект, ние веќе победивме. Ме слушнавте како го кажувам тоа милион пати, а го велат и други луѓе: Тие имаа 159 брода. Сега немаат ниеден. Сите се на дното на морето.“

Трамп: Војната со Иран би можела да трае уште три недели „Од воен аспект, ние веќе победивме. Ме слушнавте како го кажувам тоа милион пати, а го велат и други луѓе: Тие имаа 159 брода. Сега немаат ниеден. Сите се на дното на морето.“

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека војната со Иран би можела да продолжи уште две или три недели, пренесува Анадолу.

„Времето не ни е пресудно“, рече Трамп во телефонското интервју со радиоводителот Хју Хјуит, притоа одбивајќи да каже дали прекинот на огнот со Иран завршил по известувањата за ирански оган кон Обединетите Арапски Емирати.

Запрашан дали непријателствата што се случија вчера сигнализираат обновен конфликт, Трамп рече: „Вака или онака, ние победуваме.“

„Или ќе го постигнеме вистинскиот договор или ќе победиме многу лесно“, рече тој.

„Од воен аспект, ние веќе победивме во тоа. Ме слушнавте како го кажувам тоа милион пати, а го велат и други луѓе: Тие имаа 159 брода, Хју. Сега немаат ниеден. Сите се на дното на морето.“

Тој додаде дека САД вчера „елиминирале“ осум мали, брзи пловила вооружени со митралези. „Ќе видиме што ќе се случи“, рече тој.

Трамп, исто така, истакна дека САД имаат „контрола“ врз Ормускиот Теснец, предупредувајќи истовремено на потенцијалните ризици за поморскиот сообраќај.

„Единствената работа што не може да ја запрете е некој што ќе сака да фрли мала мина, а вие случајно поседувате брод вреден милијарда долари“, рече тој. „Не сум сигурен дека ќе бидете воодушевени да пловите со него.“

Тој додаде и дека иранскиот народ „набавува некое оружје“ за да се бори против Владата во Техеран, додавајќи дека „штом ќе имаат оружје, ќе се борат исто толку добро како и сите други“.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел и американските сојузници во Персискиот Залив, како и прекини во Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор, по што прекинот на огнот подоцна беше продолжен.