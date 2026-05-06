Трамп: Војната против Иран може да заврши ако Техеран се согласи со условите - „Да претпоставиме дека Иран ќе се согласи да го даде она што е договорено, што е можеби голема претпоставка, легендарниот ‘Епски бес’ ќе заврши, а високоефикасната блокада ќе овозможи Ормускиот Теснец да биде ОТВОРЕН ЗА СИТЕ“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека американско-израелската војна против Иран би можела да заврши ако Техеран се согласи со условите од потенцијалниот договор, предупредувајќи дека ќе следува продолжување на бомбардирањето ако ги одбие, јавува Анадолу.

„Да претпоставиме дека Иран ќе се согласи да го даде она што е договорено, што е можеби голема претпоставка, легендарниот ‘Епски бес’ ќе заврши, а високоефикасната блокада ќе овозможи Ормускиот Теснец да биде ОТВОРЕН ЗА СИТЕ, вклучително и за Иран“, порача Трамп преку својот профил на платформата „Трут сошал“.

Ормускиот Теснец е еден од стратегиски најважните водни патишта во светот, кој го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и Арапското Море.

Секое нарушување на сообраќајот низ него ќе предизвика значителни последици за глобалните енергетски пазари и регионалната безбедност.

Трамп, исто така, предупреди дека ако Иран не ги прифати условите, бомбардирањето ќе продолжи „на многу повисоко ниво и интензитет“ отколку порано.

Во објавата не се дадени дополнителни детали за договорот, специфичните барања поставени на Иран или времето на каква било потенцијална воена акција.