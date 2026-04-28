Трамп „веројатно нема да го прифати“ предлогот на Иран за прекин на војната - Следниот потег на Трамп е неизвесен, американските власти сè уште се загрижени за, како што ги нарекуваат, внатрешните поделби во раководството на Иран и не е јасно кој го има последниот збор

Американскиот претседател Доналд Трамп сигнализираше дека е малку веројатно да го прифати најновиот предлог на Иран за ставање крај на војната, откако Техеран предложи план за повторно отворање на Ормускиот Теснец, додека прашањата за неговата нуклеарна програма ги остави за подоцнежни преговори, објави „Си-ен-ен“, цитирајќи два извора запознаени со ситуацијата, пренесува Анадолу.

Според наводите, Трамп ги пренел своите ставови за време на состанокот вчера со високи претставници на националната безбедност, на кој се разговарало за Иран, при што еден извор рекол дека претседателот веројатно нема да го прифати планот што бил испратен до САД во текот на изминатите неколку дена.

Следниот потег на Трамп останува неизвесен, известува медиумот, при што додава дека американските власти сè уште се загрижени за, како што ги нарекуваат, внатрешните поделби во раководството на Иран и не е јасно кој го има последниот збор за кој било потенцијален договор.

Трамп сепак јавно изрази сомнеж за продолжување на американската кампања за бомбардирање, која моментално е во прекин откако тој го продолжи прекинот на огнот минатата недела.

Белата куќа не соопшти детали за формата или насоката на тековните преговори.

„Ова се чувствителни дипломатски разговори и САД нема да преговараат преку медиумите. Како што рече претседателот, Соединетите Американски Држави ја имаат контролата и ќе направат само договор кој го става американскиот народ на прво место, никогаш не дозволувајќи му на Иран да има нуклеарно оружје“, изјави за „Си-ен-ен“ портпаролката на Белата куќа, Оливија Велс.