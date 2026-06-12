- „Не ни беше потребна никаква поддршка. Значи, ја добивме војната. Беше малку ирелевантно, ирелевантно! Мора да одам. На важен состанок сум, но ја добивме војната во Иран. Не ни беше потребна нивна помош“

Трамп вели дека поддршката од Г7 е „ирелевантна“, прогласи победа во војната со Иран - „Не ни беше потребна никаква поддршка. Значи, ја добивме војната. Беше малку ирелевантно, ирелевантно! Мора да одам. На важен состанок сум, но ја добивме војната во Иран. Не ни беше потребна нивна помош“

Американскиот претседател Доналд Трамп ја нарече секоја поддршка од Г7 „неважна“ и порача „ја добивме војната во Иран“ во краткото интервју емитувано денес од италијанскиот канал La7, пренесува Анадолу.

Трамп одговори на неколку прашања за време на разговорот со дописникот на La7 од Вашингтон.

На прашањето дали има порака до лидерите на Г7, Трамп рече дека на САД не им била потребна надворешна поддршка.

„Не ни беше потребна никаква поддршка. Значи, ја добивме војната. Беше малку ирелевантно, ирелевантно! Мора да одам. На важен состанок сум, но ја добивме војната во Иран. Не ни беше потребна нивна помош“, рече Трамп.

Трамп го изјави ова пред самитот на Г7 што ќе се одржи од 15 до 17 јуни.

Регионалните тензии започнаа на 28 февруари откако израелските и американските напади врз Иран предизвикаа циклус воени конфронтации, одмазднички напади и дипломатски спорови.

Иран и Израел спроведоа напади и во последните денови пред да се повлечат, истакнувајќи ја кревкоста на прекинот на огнот и тековните напори на регионалните и меѓународните медијатори за оживување на дипломатијата и спречување на поширок конфликт.